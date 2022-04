Llaman a no caer en defraudadores de viajes turísticos

Ante el inicio del periodo vacacional de Semana Santa, la presidenta de la Asociación Mexicana de Agencias de Viaje (AMAV), Marisela Castro Segovia, llamó a los vacacionistas a contratar sus paquetes sólo con agencias certificadas, para así evitar caer en estafas de defraudadores turísticos.

Agregó que en temporadas de vacaciones de Semana Santa y de Verano, salen defraudadores turísticos que engañan a los clientes con paquetes que tienen tarifas que no son reales y el cliente por ahorrarse algo, caen y al final no tienen cómo recuperar su dinero.

Estos defraudadores turísticos suelen ofrecer sus servicios a través de Facebook u otras páginas por internet, no cuentan con un lugar fijo, mientras que los depósitos del dinero el cliente lo realiza a través de tiendas de conveniencia o cuentas que no son confiables.

El año pasado se realizaron varias estafas a través de páginas de internet principalmente con destinos como Cancún y también recomendaron vuelos, entre ellos estuvieron familias defraudadas con 50 mil y 20 mil pesos; quienes ya no pueden recuperar ese dinero, pues no pueden contactar a esos lugares que no tienen un lugar establecido, ni un RFC.

Ante ello, exhortó a que los paquetes de vacaciones se adquieran con acreditados y certificados, que estén dados de alta ante el Registro Nacional de Turismo (RNT), que cuenten con su licencia de funcionamiento del municipio y que el asesor sea confiable.

Por lo pronto, de quienes se han acercado este periodo vacacional a las agencias de viaje, sus destinos son Mazatlán y en el caso del interior de Coahuila, sus Pueblos Mágicos, se van en promedio cuatro días y tres noches; la mayoría a partir del jueves para regresar el domingo.