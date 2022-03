Monopolios no aseguran soberanía energética: RMS

Por lo pronto, de la iniciativa de reforma, comentó que sigue en la Cámara de Diputados, aunque se ha anunciado que piensan votarla antes de Semana Santa, la preocupación que existe en muchos medios es que la intención de AMLO y de Morena es apresurar esto para que se rechace, no están buscando que se apruebe.

Agregó que la solución del problema de la gestión del desarrollo en México requiere tanto de la concurrencia del gobierno como de los privados y de toda la sociedad, los monopolios no es una forma de asegurar la soberanía energética.

“Si a mí me preguntaran, la (reforma) constitucional la desechaba, también la ley que fue el antecedente de esta y me podría resolver los temas que en la práctica de la Reforma de Energía de 2013 ó 2015 ha mostrado que tiene que hacerse ajustes a las leyes existentes, pero ajustes no desaparecerla, persisten”.

Mientras que las Comisiones Unidas de Energía y Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados tendrán en unos días el dictamen definitivo de la Reforma Eléctrica, el presidente del Clúster de Energía Coahuila, Rogelio Montemayor Seguy dejó claro que los monopolios no aseguran la soberanía energética, sino al contrario.

Esperan dijo el falló que dar la Suprema Corte en una o dos semanas adicionales sobre el amparo que se durará contra la Ley de Energía Eléctrica que en esencia proponía lo mismo que la Reforma Constitucional, se concedió una suspensión definitiva hasta en tanto se resuelva en fondo y esto será próximamente.

“La propuesta de resolución que está circulando en los medios, es que la ministra, Loreta Ortiz está proponiendo que se declare inconstitucional, entonces si eso sucede ya no se requiere la reforma constitucional aunque no tiene los mismos alcances porque en esa ley no se resuelve el tema del litio y tampoco desaparecen los organismos reguladores”, finalizó.

PROYECTOS QUE ESPERAN RESOLUCION DE REFORMA

De acuerdo a información que en su momento proporcionó la Secretaría de Economía, en Coahuila de 2013 a 2018 se han desarrollado en el sector energético proyectos solares y eólicos que han representado un monto de 1,715 mdd y una capacidad de 1,505 megavatios, mientras que hay proyectos en construcción por 395 mdd y una capacidad de 360 megavatios.

Asimismo en Coahuila hay entre 11 a 12 proyectos esperando se defina el tema de la reforma, representan una inversión aproximada de 1,600 mdd y una capacidad de generación de 1,550 megavatios.