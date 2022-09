Tereso Medina negó que fuera uno de sus sindicatos el que perdiera contra el Sindicato Minero por la titularidad del contrato colectivo de trabajo en Teksid Hierro de México.

Agregó que ese fue el Sindicato de Trabajadores de la Industria Metalmecáncia del Estado, afiliado a la CTM, que dirige Mario Dante Galindo, por ello, aunque el contrato es de esta central, no está dentro de los que él dirige.

“El contrato es de la CTM, pero no está en los sindicatos que dirige Tereso Medina, en pocas palabras, lo que hicieron fue acomodarme un muerto en la cajuela de mi camioneta que no era mío”, y añadió, “ese muerto se hizo con la presencia de como 10 ó 15 organizaciones extranjeras que estuvieron presentes ahí coaccionando el voto, presionando a los trabajadores y haciendo prácticas que hasta me dan pena decir”.

Recordó que en este caso, desde hace seis meses más o menos, Napoleón Gómez Urrutia metió un mecanismo de respuesta rápida frente al T-MEC y desde entonces, las autoridades sin conocimiento alguno le otorgaron la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

PARO EN GM RAMOS

En el caso del paro de un día que se aplicó el miércoles en la Planta de Motores Generación V por la falta de válvulas, negó que esto significará alguna alarma, ya que –dijo– afectó a 100 personas y se aplicó el convenio de 55% en el caso del sueldo o tomar vacaciones quienes así lo desearan.