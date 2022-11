‘No es momento de una reforma electoral’ externó Coparmex Coahuila Sureste

El presidente de Coparmex Coahuila Sureste, Roberto Cabello Elizondo, acompañado por Jorge Dávila, de Canaco; Raúl José Garza, de CAPI; Oscar Peart Mijangos, de Canacintra Coahuila Sureste; así como de universidades, como el rector de la Universidad Carolina, Emanuel Garza Fishburn; y Octavio Pimentel Martínez, académico de la UAdeC; externó la defensa de la democracia y del INE ciudadano.

“La reforma está fuera de lugar y hacemos un llamado a todos los legisladores de todos los partidos políticos a que garanticen la neutralidad del INE. No estamos en contra de las autoridades, ni de los partidos políticos, estamos en contra de una reforma electoral regresiva que no fue consensuada con la sociedad y que no representa el interés superior de México”, dijo Cabello.