‘No pinta México en producción de litio’, dice IEECS

Consideran que la reforma a la Ley Minera para nacionalizar al litio es solo una jugada política de AMLO luego de que le quitaron la reforma constitucional en materia eléctrica; aunado a que no tiene sentido nacionalizarlo porque ya es nacional.

México no pinta en la producción de litio, ni en la potencial, ni en la actual, señaló el director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEECs), Antonio Serrano Camarena, quien consideró la reforma a la Ley Minera sólo como una jugada política del presidente.

Destacó que la producción de litio en México es prácticamente cero y no llega ni a los miles de toneladas, mientras que en un país como Australia es de 58 millones de toneladas, mientras que en el país solamente Sonora y Chihuahua son quienes tienen reservas potenciales de litio, mientras que Coahuila no alcanzaría a pintar, no tiene reservas probadas y lo que se presume que hay es poco.

De hecho a nivel país las reservas de litio son muy pequeñas y para llegar a jugar a nivel mundial y decir que se tiene una industria alrededor del litio, se tendría que andar como Chile que es el tercero o cuarto productor a nivel mundial.

“Para llegar a eso necesitamos mucho dinero para poder extraer y el problema es que el Gobierno ahorita aunque hubiera litio no tiene dinero con qué extraer”, aseguró.