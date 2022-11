A través de sus redes sociales, el empresario Luis Arizpe Jiménez señaló que el país requiere de consensos, para construir una sociedad que funcione por un México mejor.

Destacó que la constante polarización provocada por el gobierno de la Cuarta Transformación elimina la posibilidad de soluciones conjuntas, elimina el diálogo, no se toman buenas decisiones porque no sabe escuchar a los que piensan diferente... Un país dividido está condenado a no salir adelante.

DEMOCRACIA ES DE TODOS LOS CIUDADANOS, APUNTA

Asimismo, hace unos días, indicaba también que la democracia la construyen no solo los políticos, sino todos los ciudadanos, “#UnidosSomosMás, hoy los mexicanos nos urge defender las instituciones para seguir construyendo #democracia #México #Coahuila @CCICOAH”.

Arizpe Jiménez en sus redes sociales también indicaba que la democracia es un sistema de pesos y contrapesos, con instituciones fuertes, sobretodo requiere de ciudadanos comprometidos con una cultura social que se centre en los consensos, aseguró acompañándolo con el hashtag #UnidosSomosMás@CCICOAH#Coahuila.