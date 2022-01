Plantean realizar relevos para evitar paros en IP

Ante los contagios por COVID-19, el empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez estimó que se ha visto afectado entre un 10 y 15% de la operación de las plantas, sin embargo, se hace todo lo posible para no parar líneas de producción.

“Estamos tratando de que no se pare, si de por si no hay trabajo y luego todavía con gente con COVID, hemos tenido muchos problemas y no se va a parar esto”, aseguró.

Agregó que con los mismos trabajadores con los que se cuenta se hacen relevos para en lo posible no parar las líneas de producción, están faltando montacarguistas y personal de mantenimiento, entre otros, pero entra gente auxiliar.

Trabajadores del tercer turno se mandan al primero, administrativos se van a la operación de la planta para así no parar líneas, asimismo consideró que esto último llegaría solo si se llegarán a contagiar hasta un 50% de los trabajadores, pero mientras tanto, se realiza con la misma gente.