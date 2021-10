Prevén seguirá la falta de liquidez ante alargamiento de paros técnicos

Ante el alargamiento de los paros técnicos, hay quienes consideran que este mes y noviembre se reflejará una falta de liquidez, mientras que otros prevén que para noviembre empezará a mejorar el abasto de semiconductores .

El empresario Héctor Horacio Dávila Rodríguez dijo que para la Región Sureste viene una escasez de liquidez en octubre-noviembre, no hay consumo, no hay derrama económica para todos; aunque reconoció que en su momento el Gobierno del Estado junto con Nacional Financiera hicieron un buen programa con créditos al 12%, ya no está ese programa, por lo que consideró que se debe retomar para que existan tasas baratas, liquidez y que con ello empiece otra vez la cadena a trabajar.

Dijo que las empresas tractoras no le están pagando a sus empresas grandes, ellas a las medianas y esta no le paga a las pequeñas y ellas a las micro, lo que genera una escasez de liquidez porque no está bajando el recurso; estimó que será junio de 2022 cuando se resuelva el problema del abasto de semiconductores.

Por su parte, el director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste (IEEcs), Antonio Serrano Camarena, señaló que el mejor de los escenarios apunta a noviembre para la recuperación de los inventarios de semiconductodores.

Aunque también reconoció que para los fabricantes de chips a nivel mundial la industria automotriz no es muy interesante pues solo representa el 7%, mientras que es la industria electrónica quien consume el 80% de su producción mundial, nada más Apple consume poco menos del doble que la industria automotriz.

Por lo pronto, añadió que el proceso de recuperación de las seis empresas mundiales que producen semiconductores, cuatro de ellas están al 100%, otras más al 90% y una más está temporalmente fuera porque se acaba de quemar por intentar acelerar la producción.

En el caso de la instalación de una planta de semiconductores en México, consideró que no iría para Coahuila, ni para el norte del país, sino para el centro ante los requerimientos de este tipo de industria.