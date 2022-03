Producción crece con mano de obra: Díaz, CEO de Capital Analyst

La producción nacional en México se está dando por una recuperación en el uso intensivo de la mano de obra, pero esto puede generar un desgaste entre los trabajadores y una alta rotación, dijo el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz Robles.

“Por cada 10 obreros que perdieron su trabajo en la pandemia, solamente se recuperan cinco, pero esos cinco sostienen la recuperación de casi el 90% de la producción”, indicó.

Destacó que ello preocupa porque ello puede generar un desgaste y una alta rotación, de hecho señaló que en algunas plantas le han comentados se ha incrementado incluso a niveles antes de la pandemia, debido al desgaste y cansancio de la mano de obra por situaciones de que las empresas no pueden absorber más mano de obra.

Díaz Robles indicó que este tipo de situaciones se han presentado no solo en la industria, sino también en el sector agropecuario y de servicios, mientras que a nivel de sueldo se ha visto afectado por el tema inflacionario, en tanto, no hay incentivos para que el trabajador pueda intensificarse por un mayor ingreso que no cubre totalmente la canasta.

“Realmente sí va a ser muy importante ciertos niveles de acuerdos sindicales para ver este tipo de problemas, porque puede haber fatigas, esto es muy común y se ha dado también en Estados Unidos”, dijo.