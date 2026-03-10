Producción de vehículos eléctricos e híbridos en México cae un 12.5%

Una caída de 12.5% es la que presenta la producción de vehículos eléctricos e híbridos en México durante el acumulado del año, asimismo el Ford Mustang Mach-E retomó este año el liderato en la producción de este tipo de vehículos.

De acuerdo a información que daba a conocer la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA) la producción de vehículos eléctricos e híbridos durante este bimestre fue de 29, 345 unidades, lo que significó una disminución de 12.5% contra 2025.

De los cinco vehículos que se producen en México (4 eléctricos y uno híbrido), en el acumulado de este año, la lista la encabeza el Ford Mustang Mach-E con 6,872 unidades, sigue el Wagoneer S con 11,751 unidades y la Toyota Tacoma con 6,471 unidades, después sigue la Chevrolet Equinox EV con 2,984 unidades y la Chevrolet Blazer EV con 1,267 unidades.

Cabe destacar que en los dos últimos años, fue la Chevrolet Equinox EV que produce GM Ramos Arizpe la que lideraba la producción entre los vehículos eléctricos e híbridos en el país, en el 2024 su producción fue de 61,002 unidades y en 2025 de 75,912 unidades, mientras que la producción del Ford Mustang Mach-E fue de 53,904 unidades y 59,769, respectivamente.

