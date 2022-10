Pronósticos analíticos de Metadoro: La OPEP+ está estancada

Desde principios de esta semana, los precios del petróleo han mostrado una dinámica negativa, perdiendo más de 5% a $93.5 por barril de Brent, lo que significa una pérdida de la mayor parte de las conquistas que se lograron la semana pasada.

El martes 4 de octubre, la OPEP+ dio un paso completamente inesperado, no sólo recortando significativamente la producción por primera vez desde la primavera de 2020, sino también haciéndolo por un gran paso de 2 millones de barriles/día.

Publicidad

Por supuesto, los inversionistas rápidamente se dieron cuenta de que dado el déficit de las cuotas planificadas actuales de 3.6 millones de b/d, la reducción real de producción del cártel petrolero ampliado será mucho menor, no más de 0.5-1 millones de b/d. Entonces, inmediatamente después de la publicación de la decisión de la OPEP +, no hubo un salto de choque en los precios del petróleo. Pero los inversionistas estaban preocupados por su lado político y los riesgos emergentes de una confrontación entre el cártel y los Estados Unidos.

Dichos temores fueron suficientes para que las cotizaciones del petróleo subieron 10% la semana pasada, poniendo a prueba el nivel de resistencia de 97-99 dólares por barril de Brent. Sin embargo, era extremadamente difícil contar con más en el contexto de una reacción bastante blanda de los Estados Unidos, al menos por ahora, y de un creciente humor recesivo debido a una postura dura e irreconciliable de la FED.

Entonces, cuando el impacto emocional de la decisión de la OPEP+ comenzó a desvanecerse, los inversores dirigieron su atención a datos extremadamente fuertes sobre el mercado laboral de EE. UU., donde la tasa de desempleo cayó inesperadamente del 3.7% al 3.5% en septiembre. No es algo que suela presagiar una recesión global, especialmente en combinación con una inflación muy alta. Datos tan fuertes sobre el mercado laboral le dan a la FED todo el derecho de mantener una trayectoria empinada récord de aumento de la tasa de interés.

Publicidad

El petróleo no tiene nada que oponer. Una caída recesiva en la demanda es un factor demasiado importante para reducir las cotizaciones, especialmente cuando aparece más y más negatividad adicional. El miércoles 12 de octubre, el Instituto Estadounidense del Petróleo (API) publicó su informe sobre un fuerte aumento de las reservas de petróleo en 7 millones de barriles. En China, los brotes de COVID-19 se registraron nuevamente a mediados de la semana. Organizaciones internacionales como el Banco Mundial y el FMI están aumentando cada vez más el pesimismo sobre los inversores, haciendo declaraciones sobre los riesgos de una recesión económica mundial que son inusuales para ellos.

No importa cuántas ganas haga la OPEP+, no podrá mantener los precios durante una recesión cíclica. Por supuesto, uno puede esperar nuevos errores de los países del G7 que, en respuesta a la introducción insuficientemente preparada del mecanismo de “límite de precio” para el petróleo ruso, recibirán una fuerte reducción en los suministros de Rusia y un aumento por encima de $100 por barril de Brent. Pero, este aumento seguirá siendo a corto plazo, la economía no podrá respaldar la demanda en tal situación. Dado que los precios del petróleo no han podido romper el nivel de resistencia de $97-99 por barril de Brent, el objetivo de las cotizaciones del petróleo será el nivel de soporte más cercano, que se encuentra en $88-90 por barril de Brent. Alcanzar este nivel probablemente no tardará mucho en llegar, después de lo cual la posibilidad de una verdadera caída recesiva de las cotizaciones petroleras a $50-60 por barril volverá a la agenda.

Iván Marchena, Jefe del Departamento de Análisis Metadoro https://metadoro.com/es

Publicidad