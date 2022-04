‘Reforma Eléctrica ha generado incertidumbre’

Tras señalar que la iniciativa de Reforma Eléctrica lo que ha generado es incertidumbre y el freno de muchos proyectos, el ex secretario de Economía, IIdefonso Guajardo Villarreal confió en que no obtendrá la mayoría calificada.

Asimismo aunque el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier ha presentado consideraciones importantes, añadió que mientras esas consideraciones no garanticen la autonomía del órgano regulador, la independencia de la Cenace para el orden de distribución y no garanticen que no se va a regresar a un monopolio de estado, no tiene sentido considerarlo.

El también diputado federal indicó que la iniciativa de reforma que presentó el presidente ha frenado muchos proyectos, es bueno que ya se defina de una vez por todas porque el peor elemento es la incertidumbre porque detiene muchas inversiones.

Al cuestionarle si están 100% que no pasará la iniciativa dijo que “100 seguro solo la muerte y allá arriba”, sin embargo, añadió que dadas las condiciones y como ven las cosas, no obtendrá la mayoría calificada.

Asimismo, en su participación en la 4ta Cumbre Nacional Metalmecánica, el también diputado federal dejó en claro que aprobar esta reforma “Es regresar a la CFE a gente de tu edad y la mía conocimos en los 70’s donde había que hacer cola para que te pusieran un medidor, donde había apagones un día sí y otro también, está mentira de que si aprobamos la reforma de esta administración va a bajar la luz, lo que va a aumentar son los subsidios”.

Asimismo dijo “cómo diablos en un mercado donde no hay competencia, la empresa monopólica del estado va a producir la electricidad más eficiente cuando lo que vemos en las ofertas eléctricas es que el costo del kilowatt/hora fue bajando, pero claro como interrumpieron los permisos y procesos no se siguió viendo los derivados”.

También dejó claro que “si hay un tema de corrupción, entonces que se combata y castigue, pero no por dos basuritas se va a tirar la bañera con todo y niño”.