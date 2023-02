Registra empresa hasta 57 ‘flickers’ de energía en un año

En sólo un año una empresa instalada en la ciudad ha presentado 57 “flickers” o parpadeos de energía, que aunque son instantáneos generan pérdidas porque hay que reiniciar máquinas, se tiene tiempo muerto y se genera “scrap” o chatarra.

Durante una reunión de representantes de empresas con la Secretaría de Economía de Coahuila y las firmas Energy Guru y Pireos Power, el directivo de una productora de tubería de acero inoxidable evidenció los parpadeos de energía que ha llegado a tener en un año.

Omar Guerrero Treviño, ingeniero en mantenimiento de la empresa Samuel, dijo que el año pasado fueron 57 los parpadeos de energía y este año llevan 10, de los que 6 o 7 fueron provocados por los fuertes vientos de ayer.

“La mayoría son instantáneos, se va la energía y regresa de inmediato, pero ¡imagínese!: están jalando 50 máquinas, pero al momento de que se va la energía todas se apagan y aunque regresa la energía, la máquina no continúa trabajando, tienes que reestablecerla y esto genera scrap, tiempos muertos y pérdidas para la empresa”, indicó.

Se lleva aproximadamente 15 minutos reiniciar cada máquina y la planta tiene 70; asimismo, se necesita una cuadrilla de mantenimiento para prenderlas otra vez todas al mismo tiempo.

Consideró que lo regular es que no debería de haber más de 10 parpadeos o a lo mucho uno por mes, toda vez que para ello se le da mantenimiento a las líneas de distribución de la CFE; no obstante, una solución serían fuentes alternas para que el parpadeo de energía sea absorbido y no apague las máquinas.