Registran comercios pérdidas millonarias por fenómenos

CDMX.- A la pandemia se le sumaron las afectaciones por desastres naturales en diversos estados del país como Hidalgo, Guerrero, Sinaloa, Veracruz, entre otros, lo que causó pérdidas millonarias y cierres de comercios, negocios de servicios y turismo, dijo el presidente entrante de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), Héctor Tejada Shaar. Producto de lo anterior, el presidente de la Concanaco agregó que ante la desaparición de esquemas como el Fondo de Desastres Naturales la Confederación se encargará de impulsar el apoyo a empresas.

Agregó que la reactivación económica es la principal preocupación de los empresarios, por lo que la petición para el gobierno es no tener más cierres ni restricciones de horarios, con el compromiso de los comerciantes de mantener las medidas sanitarias necesarias. Más que contar con apoyos económicos del gobierno, lo que busca la Concanaco es que no haya más restricciones para las empresas, pues, adelantaron, no soportarán más cierres por las actualizaciones del semáforo epidemiológico.

El presidente de Canaco Pachuca, Hidalgo, y vicepresidente de Mercadotecnia y Comunicación Estratégica de la Canaco, Eduardo Iturbe Méndez, dijo que hay 10 mil personas desplazadas y negocios que tuvieron que cerrar por inundación. Asimismo, explicó que hay fuertes afectaciones económicas, toda vez que hubo quienes tuvieron pérdidas totales tanto de mobiliario como de vehículos de trabajo, “porque el agua se lo llevó todo”.

Por su parte el vicepresidente regional de la zona sur del país de la Concanaco, Javier Saldivar Rodríguez, dijo que, sólo en Acapulco, hubo cuatro mil 300 comercios cerrados a causa del terremoto de este martes, a lo que se le suman más de 10 mil comercios cerrados por la pandemia. “Es un S.O.S. al gobierno federal, queremos una mesa de diálogo, asimismo con los senadores y diputados”, aseguró.

Expuso que requieren del respaldo y apoyo solidario del gobierno federal, porque se tienen pérdidas millonarias en Guerrero por el terremoto del pasado 7 de septiembre.