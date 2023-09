Repunta la construcción en el estado gracias al impulso del sector industrial

La actividad del sector de la construcción está repuntando básicamente apuntalada por el sector industrial, el cual representa el 80%, y el resto por lo comercial y de vivienda, informó el empresario Mario Ricardo Hernández Saro.

Dijo que anteriormente la construcción para la industria no pasaba del 30%, sin embargo, hoy representa el 80 por ciento. Se tiene mucha demanda de espacios, además de que los parques industriales están inclusive un tanto sobrepasados con la demanda que tienen porque se vienen de golpe todas las empresas.

En contraparte, no hay inversión federal en obra pública o es mínima, cuando es muy importante que se puedan dar proyectos como la carretera Saltillo-Zacatecas, la ampliación de Los Chorros o la de la carretera Saltillo-Monterrey.

Agregó que tienen que ser inversiones federales porque, ante los recortes presupuestales que se han hecho, el Estado no tiene la capacidad de hacer y si la Federación no voltea a ver estos proyectos de infraestructura, se seguirá muy limitado. Aunque reconoció que lo hecho por los municipios ayuda, también dijo que no es suficiente para cambiar la tendencia.

Por otra parte, en el caso del sector vivienda, comentó que también pasa por momentos difíciles, ya que las limitantes de tierra son muchas, falta mucho tiempo para que se les dote de infraestructura y el tema del agua en el caso de Ramos Arizpe es una de las grandes limitantes.

Finalmente, señaló que el sector de la vivienda está limitado y la única esperanza es que se siga moviendo con el sector industrial.