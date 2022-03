Saltillo: ‘pegarían’, en corto plazo, vehículos eléctricos al empleo

El empleo será otro de los indicadores que tendrán un impacto con la migración de vehículos de combustión interna a eléctricos, toda vez que con estos últimos desaparece un porcentaje de las partes que hoy lleva un vehículo.

El director general de Induma, Jorge Erdmann Reich, indicó que desaparecerá un 30% de las partes de un vehículo, principalmente las que tienen que ver con el “powertrain” (motor, dirección y transmisión); “es un tema que tendrá un impacto fuerte, en la Región Sureste son muchas las empresas que hacen justo eso”, dijo.

Aunque el problema que hay en Saltillo no es tanto que no se puedan transformar las empresas, sino que son proyectos comandados por sus corporativos y la situación de incertidumbre que hay en México, no genera la posibilidad de que hay transformaciones profundas.

A ello, se suma la integración vertical que durante años tuvieron las armadoras, lo que hace que mucho de estos nuevos proyectos se estén centrando principalmente en Estados Unidos, mientras que al mercado mexicano le están dejando los sobrantes.

Aunque reconoció que los mismos fabricantes de componentes tampoco han sido agresivos en sus transformaciones tecnológicas o en sus anuncios de proyectos porque no hay una claridad en las políticas públicas sobre qué tanto se promoverá la energía limpia y qué tanto se trabajará con la CFE.

“De entrada tenemos que subirnos al tren de la transformación energética, eso es lo primero, pero si no hay una certeza a nivel nacional tenemos que esperar a que termine primero el tema de la Reforma Eléctrica y sobre eso vamos, mientras no tengamos certeza de que hay energías limpias nadie va a venir a invertir”, indicó.

Por su parte, el CEO de Capital Analyst, Raymundo Díaz, señaló que la migración de vehículos de combustión interna a eléctricos, tendrá en el corto plazo un impacto en los empleos, sin embargo, en el largo plazo se tendrá una recuperación importante.

A su vez, el presidente del Clúster Automotriz de la Laguna, José Luis Hotema consideró que en México el empleo no tendrá un impacto, ante las inversiones que se realizan para las plataformas de vehículos eléctricos y porque las plantas Tier 1 trabajan en componentes que serán para esos vehículos.