Saltillo: Realizarán Vestygia Festival en el Museo del Desierto

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    Saltillo: Realizarán Vestygia Festival en el Museo del Desierto
    Se espera la participación de 25 restaurantes en el evento que se llevará a cabo el 20 de noviembre. REBECA RAMÍREZ
Rebeca Ramírez
por Rebeca Ramírez

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Este 20 de noviembre se celebrará evento que fusiona la cultura paleontológica con lo mejor de la gastronomía

El próximo 20 de noviembre se estará realizando en el Museo del Desierto “Vestygia Festival”, donde la cultura paleontológica y la historia de está tierra cobrará vida con lo mejor de la gastronomía, mezcales, sotoles, tequilas, destilados, vinos , cervezas artesanales, mixologías de autor, música en vivo y más.

El director de 830 Grandes Eventos, Jesús Sánchez de Valle, señaló que es un evento para promover la gastronomía norestense, en el que participarán 25 restaurantes, la mayoría de Saltillo, aunque también algunos de Ramos Arizpe, Parras y de Monterrey.

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Se tendrá la presencia también de marcas de mezcales, tequilas y sotoles de productores de la región, así como cervezas artesanales, mixologías, charcuterías y un gran ambiente porque se presentarán seis grupos musicales de diferentes géneros.

Se esperan mil 200 personas, la mayoría de Saltillo, aunque también de Monterrey, Parras y Monclova, entre otros. En la primera fase los boletos se venden en mil pesos, a partir del 10 de noviembre entra la segunda fase con un costo de mil 200 pesos y en taquilla del evento será de mil 500 pesos.

El evento es a beneficio del DIF Saltillo Programas Sociales por Amor a Saltillo y para Grupo Reto Coahuila A.C. Apoyo a Pacientes con Cáncer de Mamá, y se espera una derrama económica de 2.5 millones de pesos, mientras que el apoyo para las fundaciones dependerá de los boletos que ellos vendan.

El evento será de iniciará a las 19:00 horas y terminará a las 02:00 horas del día siguiente, la degustación de las bebidas y las especialidades de los restaurantes participantes será de 19:30 a 22:00 horas, para continuar con la música en vivo y expresiones culturales, mientras que después de las 22:00 horas, para seguir la fiesta, se podrán comprar platillos y bebidas.

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