Se disparará indemnización por reforma

CDMX.- Si se aprueba la iniciativa de reforma eléctrica tal y como la planteó el Ejecutivo, significará en los hechos un acto expropiatorio, lo que llevará a las empresas a demandar una indemnización que puede ser 10 o 20 veces mayor a los 44 mil millones de dólares que se han invertido en el sector, advirtió la International Chamber of Commerce.

En conferencia de prensa, la presidenta del Comité de Arbitraje de Inversión del organismo, Gabriela Álvarez Ávila, dijo que la cifra del resarcimiento dependerá de cada empresa, de acuerdo con el daño.

Explicó que en el caso de que el Congreso ratifique la iniciativa se observarán litigios de Estado contra Estado y arbitrajes internacionales ante la declaración de funcionarios mexicanos de que no pretenden indemnizar.

“En términos generales un procedimiento de arbitraje dura de tres a cuatro años. Ya no le va a tocar, lo más seguro, a esta administración lidiar con los eventuales pagos de laudos”, detalló.

En el evento, en el que el ICC dio a conocer su posición frente a la iniciativa de reforma eléctrica, Álvarez Ávila dijo que “México ha tenido experiencias de litigios internacionales, pero no en un sector en el que las reclamaciones pueden ser de valores altos. En este caso el riesgo-país frente a esta reforma se multiplica muchísimo en litigios, en el que los montos pueden ser exponencialmente más grandes de lo que había conocido”.