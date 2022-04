Se mantendrá inflación arriba del 7% en abril

CDMX.- La inflación seguirá alta y acelerándose, lo que implicará que el Banco de México (Banxico) elevará su tasa de referencia hasta 8% a finales de año, encareciendo el costo del dinero y erosionando el bolsillo de los consumidores, prevén analistas.

Los expertos anticipan que la inflación seguirá colgándose por arriba de 7% hasta este mes, lo que podría percibirse hoy, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) publique el dato al cierre de marzo.

De concretarse la estimación, advirtieron que además de ser “un mal dato”, se acumularían cinco meses consecutivos sobre ese nivel. De seguir así, en abril serían seis meses al hilo, y la última vez que el llamado impuesto de los pobres duró tanto enganchado a 7% fue hace 21 años, tras la depreciación del peso por el “error de diciembre”.

Es decir que no se veía desde el periodo comprendido entre diciembre de 1994 a abril de 2001. “Será un mal dato [marzo], en el que la inflación general se va acelerar y la subyacente también, en términos anuales; eso, en un contexto en que están en niveles muy elevados, no es bueno, no será amigable”, advirtió el subdirector de Análisis de Vector, Luis Adrián Muñiz.

Muñiz recordó que la primera vez que los precios al consumidor subieron arriba de 7% fue en noviembre de 2021, y desde entonces se han resistido a bajar.

Así, previó que continuarán las presiones por choques adicionales, particularmente el de Ucrania y el incremento en el petróleo.