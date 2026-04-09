Se mantuvo la caída en producción y exportación de vehículos eléctricos en Coahuila

A nivel Coahuila la producción y exportación de vehículos eléctricos durante marzo y el primer trimestre del año mantuvo una caída en comparación al mismo periodo del año pasado, mientras que la mayoría de los demás modelos presentaron una situación diferente.

De acuerdo al Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), en el caso de General Motors, en marzo en el comparativo 2026 vs 2025, la producción de la Blazer EV fue de 315 unidades (1,292 fue marzo25) y al 1T26 fueron 1,582 (7,046 en 1T25).

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Asimismo la Equinox EV en marzo 26 fue 923 unidades (7,165 marzo25) y 3,907 al 1T26 (17,647 en 1T25); el Honda Prologue en marzo26 fue 1,494 unidades (4,856 marzo25) y 4,275 al 1T26(10,810 en 1T25); el Optic en marzo26 fueron 1,643 (1,409 marzo25) y al 1T26 fueron3,856 unidades (4,002 en 1T25) y finalmente la Blazer en marzo26 fueron 4,007 unidades (3,126 marzo25) y al 1T26 fueron 10,548 unidades (11,746 en 1T25).

En las exportaciones, en marzo26 de la Blazer se exportaron 4,318 unidades (3,151 marzo25) y al 1T26 fueron 9,704 unidades (10,797 en 1T25);la Blazer EV en marzo26 fueron 289 unidades (1,709 marzo25) y al 1T26 fueron 1,565 unidades (6,788 unidades); las exportaciones de la Equinox EV en mazo26 fue 1,187 unidades (6,477 unidades marzo25) y al 1T26 fueron 4,692 unidades (15,818 unidades en 1T25) y el Optiq en marzo26 fueron 1,400 unidades (1,311 marzo25) y al 1T26 fueron 3,461 unidades(3,416 unidades).

STELLANTIS

En el caso de Stellantis, la producción de Crew Cab en marzo26 fue de 13,237 unidades(10,936 marzo25) y al 1T26 fueron 31,347 unidades (22,861 en 1T25); la Promaster en marzo26 fueron 3,507 unidades (6,440 marzo25) y al 1T26 fueron 14,001 unidades (16,206 en 1T25), la producción de la RAM 1500 en marzo26 fue 7,718 unidades (0 en marzo25) y al 1T26 15,038 unidades (0 en 1T25) y la RAM 4000 en marzo26 con 7,749 unidades (5,141 marzo25) y al 1T26 con 17,785 (10,640 en 1T25).

En las exportaciones, de la Promaster en marzo26 fueron 4,538 unidades (4,611 marzo25) y al 1T26 con 11,448 unidades (9,699 marzo25) y de la RAM 2500 en marzo26 fueron 12,355 las unidades exportadas (12,652 marzo25) y al 1T26 fueron 39,117 (22,284 en 1T25).