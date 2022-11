‘Sector externo sigue como motor del crecimiento’, presume IECS

Y seguirá hasta que EU no entre en una.

El sector externo sigue siendo el motor del crecimiento del Producto Interno Bruto, y lo será mientras Estados Unidos no entre en un proceso recesivo, apuntó el director del Instituto de Estudios Empresariales Coahuila Sureste, Antonio Serrano Camarena.

Lo anterior lo dijo luego de que en esta semana se presentaron todavía resultados positivos sobre la economía nacional, con un crecimiento económico de 4.7% de acuerdo con el último dato al tercer trimestre.

Sin embargo, la crítica generalizada es que ese crecimiento económico se debe a que la base del año anterior es muy baja y por ello se ve un crecimiento alto. “Eso es correcto, pero al final es crecimiento, y no es que sea conformista, sino que, dadas las condiciones mundiales, son muy buenas noticias para nuestro país que no ha dado muestra de alguna recesión todavía”.

Aunque reiteró que el sector externo sigue como el motor del crecimiento del PIB y en el caso de Estados Unidos, el proceso recesivo por el momento no parece que sucederá, pues de acuerdo con el último dato del vecino del norte, los reclamos para apoyos por desempleo no solo no crecieron, sino que disminuyeron en 200 mil reclamentes.

Con esta información, se puede concluir que se terminará el año en México con un crecimiento estimado de la economía de cuando menos 2.1% y una cota máxima de 2.8%. No se puede esperar más porque tradicionalmente el sector externo reduce su actividad hacia finales de año y el mercado laboral interno también se reduce por la caída en la demanda de bienes manufacturados en diciembre.

