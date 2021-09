Stiglitz: no habrá recuperación, si no se borra al COVID

CDMX.- La clave para enfrentar estos momentos que terminaron con la normalidad es dar apoyos a los países menos desarrollados, así como lo hizo el Fondo Monetario Internacional que les entregó Derechos Especiales de Giro, pero también hay que llevarles vacunas.

“No habrá recuperación global hasta no borrar la enfermedad, hasta detenerla” y aunque desarrollar la vacuna fue un logro de la ciencia es necesario que todos los países tengan acceso a ésta, para no segregarlos y crear una especie de apartheid.

“El problema es que mientras menos acceso a la vacuna se tenga persistirá más la enfermedad y habrá más mutaciones, desafortunadamente tenemos el problema de que hay gente “con información errónea”, expuso Stiglitz.

Hay países que nunca podrán recuperarse si no reciben apoyos, porque lo que dejó claro la pandemia es que la economía global no es tan resiliente.

En el caso de América Latina se observa hay una herencia cultural en esos países que les hacen mantener la desigualdad, privación de derechos, monopolios, problemas para acceder a la educación, comentó.