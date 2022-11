El director de la Planta de Pastas de La Moderna, Francisco Hernández, indicó que para 2023 se plantea traer personal de otros estados, entre los lugares que evalúan están Puebla, Chiapas, Oaxaca y Veracruz.

Destacó que un reto que tienen es la alta rotación de personal, de acuerdo a los análisis que realizan de manera bimestral, llega hasta un 70 u 80%, destacó que en las zonas industriales hay mantas de las empresas que están contratando y mínimo cada mes hay una feria de empleo en distintos lugares.

Sin embargo, añadió que así como entra un colaborador, en su caso, comentó que hay trabajadores que incluso al siguiente día ya no regresan, aunque se les habla para saber qué fue lo que pasó y con ello tener una retroalimentación.

“Hay quienes simplemente a lo mejor ven el trabajo y muchos no están acostumbrados porque la labor de los alimentos requiere de mucha sanidad, el cubrebocas es parte de proceso, quizá hay otras empresas donde el tema del cubrebocas y la sanidad no es tan obligatoria, cuando en otras empresas no es tan obligatorio como el metalmecánico y automotriz”, dijo.

Ante ello comentó que analizan la parte de competitividad económica como son los salarios y así estar en la banda de sueldos, asimismo están viendo la posibilidad de captar personal en otras zonas porque el capital humano que se tiene en la Región Sureste no es suficiente para toda la capacidad.

Destacó que uno de los lugares que les han mencionado donde hay personal que desean colaborar en el norte es Puebla, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, por ello el reto en 2023 con el equipo de Recursos Humanos será hacer negociaciones y reclutar.