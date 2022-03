Ucrania se abre a las donaciones de criptomonedas: casi 10 millones de euros recaudados en pocos días

En poco tiempo, el Gobierno de Ucrania ha recaudado más de 9 millones de euros en criptomonedas.

La prisa por financiar al gobierno ucraniano también ha producido consecuencias inesperadas en el mercado. Por ejemplo, la moneda estable Thether, que siempre debería reflejar el precio del dólar en una proporción de 1: 1, ha aumentado su valor a $1.10.

La población ucraniana, escribe la revista The Verge, siempre ha estado muy abierta a las criptomonedas, y esto por una variedad de razones. “En Ucrania es normal tener montones de dólares en efectivo”, explicó Illia Polosukhin, ucraniana y fundadora de NEAR Protocol. “La gente no confía en la moneda local (la edición de Grivnia) y, además de eso, ni siquiera confía en los bancos”.

El legislador ucraniano reconoció y reguló oficialmente Bitcoin con una ley aprobada el año pasado.

El país ocupa el cuarto lugar en el Índice Global de Adopción de Criptomonedas, una clasificación que rastrea el porcentaje de la población de los países que posee criptomonedas.