Van los bancos por otro año de ganancias históricas en México

Al cierre del tercer trimestre los bancos que operan en México acumularon ganancias por 205 mil 435 millones de pesos, un incremento de 17.2% respecto al mismo periodo de 2022, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La buena dinámica económica que se vive en el país, el crecimiento del crédito y el entorno de altas tasas de interés han favorecido las ganancias de las instituciones financieras, que registran mayores utilidades contra años previos a la pandemia de COVID-19 y marcarán otro máximo histórico al cierre de 2023.

Al terminar septiembre, BBVA México registró las mejores ganancias, con 67 mil 443 millones de pesos, equivalentes a 32.8% de las utilidades de los 50 bancos que operan en el país.

“Lo que estamos viendo en los resultados del banco, es claramente un reflejo de lo que está pasando en la economía del país, y sobre todo el comportamiento de nuestros clientes”, dijo hace unos días en la presentación de sus resultados financieros el director general de BBVA México, Eduardo Osuna.

“Las estimaciones económicas siguen al alza, nosotros arrancamos este año con un pronóstico de 2.4% de crecimiento. Hoy estamos con 3.2%; sin embargo, lo que estamos esperando es 3.6%”, añadió.

En segundo sitio se colocó Banorte, con 31 mil 693 millones de pesos, seguido por Santander, con 22 mil 351 millones de pesos, y CitiBanamex, con 15 mil 899 millones.

Los datos de la CNBV detallan que al cierre del tercer trimestre de 2023 la cartera total de los bancos que operan en México se ubicó en 6 billones 658 mil 265 millones de pesos, un incremento de 10.6% en términos anuales.

SE ELEVA LA MOROSIDAD

Si bien los datos de la CNBV muestran que el Índice de Morosidad (IMOR) del sistema se ubicó en 2.15%, un ligero incremento de 0.03 puntos porcentuales respecto a septiembre de 2022, en el caso de la cartera de crédito al consumo el deterioro es mayor.

Al cierre del tercer trimestre de 2023, el IMOR en consumo se ubicó en 3.21%, que contrasta con el nivel de 2.91% registrado en el mismo periodo del año pasado.

En el caso de las tarjetas de crédito, el IMOR se colocó en 3.31%, un aumento de 0.73 puntos porcentuales comparado con el cierre del tercer trimestre de 2022.

Sobre el tema, el vicepresidente de la Asociación de Bancos de México (ABM), Daniel Becker, comentó que hasta el momento no hay nada alarmante en el incremento del impago en productos como tarjetas de crédito, y que incluso los índices son menores comparados con otro momento de la actividad crediticia en el país.

”Creo que además hay una clara educación financiera, y además el usuario entiende que la tarjeta de crédito tiene un uso particular, que no es precisamente la utilización de una emergencia de capital de trabajo. Entonces, creo que no vamos a ver por el momento en la banca ningún tipo de afectación”, mencionó el directivo.