Frente frío 4 provocará lluvias fuertes en cinco estados; Coahuila tendrá rachas de viento

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó precipitaciones de hasta 50 milímetros en Tamaulipas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Chiapas, además de temperaturas de hasta 40 grados en algunas regiones del país. El frente frío número 4 y una vaguada en niveles altos de la atmósfera provocarán lluvias fuertes en cinco estados de México durante este jueves 5 de noviembre de 2026, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Las condiciones meteorológicas estarán acompañadas por el ingreso de humedad de ambos litorales, un canal de baja presión sobre el oriente y sureste del país, así como una vaguada en altura, sistemas que favorecerán precipitaciones de distinta intensidad en varias regiones. El organismo informó que se esperan lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros, en el norte de Tamaulipas, sureste de Guerrero, suroeste de Oaxaca, sur de Veracruz y sur de Chiapas. Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo, por lo que se recomienda tomar precauciones ante posibles afectaciones.

PRONÓSTICO DEL CLIMA EN SALTILLO De acuerdo con las estimaciones de los organismos meteorológicos oficiales, la ciudad de Saltillo registrará hoy, jueves 5 de noviembre, un ambiente bastante agradable y templado a cálido. Se contempla que la temperatura máxima alcance entre los 26 °C y 27 °C durante las primeras horas de la tarde, partiendo de una mínima registrada de 15 °C a 16 °C al amanecer. ¿EN QUÉ ESTADOS LLOVERÁ ESTE JUEVES 5 DE NOVIEMBRE? De acuerdo con el pronóstico del SMN, se esperan lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en Tamaulipas (norte), Guerrero (sureste), Oaxaca (suroeste), Veracruz (sur) y Chiapas (sur). También se pronostican intervalos de chubascos, de 5 a 25 milímetros, en Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Estado de México y Morelos. Por otra parte, se prevén lluvias aisladas, de 0.1 a 5 milímetros, en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá condiciones de tiempo estable y escasa probabilidad de lluvia en el noroeste del país y estados de la Mesa del Norte. ¿CÓMO ESTARÁ EL CLIMA EN COAHUILA ESTE 5 DE NOVIEMBRE? Para Coahuila, el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional contempla temperaturas máximas de entre 30 y 35 grados Celsius. Sin embargo, el estado también se encuentra entre las entidades donde se esperan vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora. Estas condiciones también se pronostican para Chihuahua, Durango, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca. El organismo no contempla precipitaciones para Coahuila dentro de su pronóstico de lluvias para este jueves.

TEMPERATURAS DE HASTA 40 GRADOS Y MÍNIMAS BAJO CERO EN MÉXICO A pesar de las lluvias previstas en distintas regiones, algunas entidades registrarán temperaturas elevadas durante el día. El SMN pronosticó máximas de entre 35 y 40 grados Celsius en Michoacán (centro y costa), Oaxaca (sureste), Chiapas (oeste) y Tamaulipas (centro). Por otra parte, se esperan temperaturas de 30 a 35 grados en Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Guerrero, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Morelos, Puebla (norte y suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En contraste, las zonas serranas del norte del país tendrán temperaturas bajas durante la madrugada. Se pronostican mínimas de -5 a 0 grados Celsius en las zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango. Asimismo, se esperan temperaturas de 0 a 5 grados en las zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

PREVÉN RACHAS DE VIENTO Y OLEAJE ELEVADO EN COSTAS MEXICANAS Para este jueves también se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora, en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Oaxaca. En cuanto a las condiciones marítimas, se espera oleaje de 2 a 3 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California, mientras que en las costas de Jalisco, Colima y Michoacán alcanzará entre 1 y 2 metros.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, además de ocasionar deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. También señaló que las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, mientras que los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en carreteras y zonas urbanas. El SMN mantiene vigilancia sobre los efectos de la vaguada en altura en el occidente y sur del país, así como del frente frío número 4 sobre el noreste de México.