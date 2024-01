Las noticias más importantes del 17 de enero en México

CLIMA

➔ Se aproxima nuevo Frente frío y su Masa de Aire Frío a México; azotarán con caída de aguanieve, temperaturas de -10 grados y evento Norte: ¡Prepárese!... El frío no cesa en México y con la llegada de un nuevo frente frío y su masa de aire frío generarán temperaturas congelantes, caída de aguanieve y evento Norte, esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

MÉXICO

➔ INE: diputada del PRI denuncia a ‘Alito’ Moreno por violencia política de género y corrupción: La funcionaria negó petición de ‘corrupción’ dentro del PRI, lo que ocasionó que fuera acosada por sus compañeros.

➔ Plantea AMLO eliminar pluris y reducir gastos de campañas: El presidente insiste que las iniciativas de reformas que plantea son posibles.

➔ Defiende AMLO a Claudia Sheinbaum tras reto de Xóchitl Gálvez: Cuestionan a López Obrador si el planteamiento de la opositora fue un comentario ‘misógino’.

➔ ‘¡Gracias, Virgen de Guadalupe!’: Con llamada anónima, localizan a 7 miembros de una familia desaparecidos tras enfrentamiento en Texcaltitlán: La FGJEM informó que los siete miembros de la familia Huicochea, previamente desaparecidos tras un enfrentamiento en Texcapilla, han sido encontrados con vida.

➔ Sin descanso ni teleprompter... Álvarez Máynez pide al INE un debate a la presidencia por semana: El Precandidato de MC a la Presidencia, ha planteado la idea de llevar a cabo un debate semanal en lugar de los tres propuestos por el INE.

MUNDO

➔ Ecuador: César Suárez, fiscal investigador de asalto a TC Televisión, fue asesinado: Encapuchados lo siguieron en la ciudad de Guayaquil mientras conducía. La Fiscalía del Estado ya investiga los hechos.

➔ Niño de dos años murió de hambre junto al cadáver de su padre, en Reino Unido: La madre del niño culpa a los servicios sociales de la muerte de su hijo. “Si hubieran hecho su trabajo, Bronson todavía estaría vivo”.

➔ Trump va otra vez a la corte, ahora por el caso de agresión sexual contra escritora E. Jean Carroll en Nueva York: Donald Trump se volvió a sentarse en el banquillo de los acusados por un caso de difamación contra la escritora estadounidense E. Jean Carroll, en donde le dijo al juez que le “encantaría” ser expulsado de la corte.

COAHUILA

➔ Surgen quejas en EU por Blazer eléctrica producida en Coahuila: Empresa afirma que esta situación no tendrá impacto en su manufactura en la Región Sureste de la entidad.

➔ Esperan industriales de Ramos Arizpe rotación de más de 14% en febrero; crecería casi al doble: A la par, la iniciativa privada arrastra más de 4 mil vacantes que no se han cubierto desde el año pasado.

➔ Coahuila: Colegio de Notarios impedido para tener bienes; no cuenta con instalaciones propias: Armando Prado, ex presidente de los fedatarios en la localidad, explica que el Colegio no tiene personalidad jurídica para tener inclusive cuentas bancarias.

ESPECTÁCULOS Y DEPORTES

➔ Carín León, Santa Fe Klan y Peso Pluma... ¡Cruzan el muro musical! Llevan el regional mexicano a Coachella: Desde el sorpresivo debut de una agrupación mexicana como Los Ángeles Azules en 2018, pasando por la deslumbrante participación de Los Tucanes de Tijuana en 2019, ahora, los corridos tumbados serán el show principal en el escenario más importante de Indio, California.

➔ Con el gol 200 de André-Pierre Gignac, Tigres vence 2-1 a domicilio al León: El francés sigue haciendo historia con el club de la UANL luego de cerrar la victoria y sumar los primeros puntos para los suyos en el Clausura 2024.

➔ Kate Middleton, princesa de Gales, es hospitalizada por una cirugía abdominal: La familia real británica tendría al menos a dos de sus integrantes convalecientes en el hospital, siendo la esposa del príncipe una de ellos

ESPECIAL

➔ SEMANARIO | La historia de Marvin: lo daban por muerto en Chiapas, vivía en situación de calle en Torreón

➔ Cómo obtener tu cédula profesional electrónica: requisitos y paso a paso: La cédula es un requisito indispensable para ejercer la mayoría de las profesiones. Sin ella no es posible ejercer una profesión de manera legal en México.