SAT impondrá multas de hasta 11 mil 540 pesos por no activar el Buzón Tributario en 2027

El Servicio de Administración Tributaria ( SAT ) confirmó que, a partir del 1 de enero de 2027, podrá imponer multas de hasta 11 mil 540 pesos a los contribuyentes que no hayan habilitado su Buzón Tributario, no registren sus medios de contacto o mantengan información desactualizada.

Los contribuyentes tienen hasta el 31 de diciembre de 2026 para habilitar este mecanismo digital, registrar sus medios de contacto y evitar sanciones económicas que comenzarán a aplicarse a partir de enero.

La disposición forma parte de las obligaciones fiscales vigentes, cuya aplicación contempla una prórroga para evitar sanciones económicas. Sin embargo, el periodo de tolerancia concluirá de manera improrrogable el 31 de diciembre de 2026, por lo que los contribuyentes deberán completar el trámite antes de esa fecha.

A través de su portal oficial, el SAT mantiene los avisos sobre esta obligación digital y las consecuencias de no cumplir con ella, ante la proximidad del vencimiento del plazo establecido.

¿DE CUÁNTO SERÁ LA MULTA DEL SAT POR NO ACTIVAR EL BUZÓN TRIBUTARIO?

De acuerdo con los artículos 86-C y 86-D del Código Fiscal de la Federación (CFF), las personas que incumplan con esta obligación podrán recibir multas de entre 3 mil 850 y 11 mil 540 pesos a partir de enero de 2027.

Las sanciones podrán aplicarse cuando el contribuyente no tenga habilitado el Buzón Tributario, no registre sus medios de contacto o mantenga información desactualizada en el sistema.

El monto dependerá del tipo de infracción detectada y de las condiciones particulares de cada contribuyente, según la información publicada por el SAT en su minisitio oficial.

Por ello, la autoridad fiscal establece que quienes estén obligados a utilizar este mecanismo deben verificar que su información de contacto se encuentre registrada y actualizada antes de que concluya 2026.

¿QUIÉNES ESTÁN OBLIGADOS A HABILITAR EL BUZÓN TRIBUTARIO DEL SAT?

La obligación no aplica de la misma manera para todas las personas inscritas en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). Entre quienes deben habilitar este mecanismo se encuentran las personas físicas con actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento.

También están obligados los contribuyentes que tributan en el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO), quienes realizan operaciones mediante plataformas digitales y aquellos que emitieron comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) durante los últimos 12 meses.

Sin embargo, el SAT contempla algunas excepciones para determinados contribuyentes que no están obligados a habilitar el buzón.

Entre ellos se encuentran las personas físicas sin obligaciones fiscales o sin actividad económica registrada, las personas morales que tengan estatus de suspensión de actividades ante el RFC y los contribuyentes cuyo registro haya sido cancelado.

También están exentas las personas físicas que percibieron ingresos por sueldos y salarios inferiores a 400 mil pesos anuales durante el ejercicio inmediato anterior.

Esta última excepción tiene una condición: no aplica cuando el contribuyente se encuentra en otro supuesto que lo obligue a habilitar el Buzón Tributario, como la emisión de facturas o la recepción de CFDI de nómina.

¿CÓMO ACTIVAR EL BUZÓN TRIBUTARIO DEL SAT EN 2026?

El trámite para habilitar el Buzón Tributario es gratuito, se realiza por internet y no requiere cita previa. Para comenzar, el contribuyente debe ingresar al portal oficial del SAT con su RFC y contraseña o mediante su e.firma vigente.

Una vez dentro del sistema, debe localizar el apartado correspondiente al Buzón Tributario y registrar sus medios de contacto. El procedimiento requiere proporcionar al menos una dirección de correo electrónico, aunque el sistema permite registrar hasta cinco, así como un número de teléfono celular.

Después de ingresar los datos, el SAT enviará códigos de verificación para confirmar ambos medios de contacto. El contribuyente deberá completar la validación dentro de las 72 horas posteriores al registro.

En caso de no realizar la confirmación durante ese periodo, la solicitud se cancela y será necesario repetir el procedimiento desde el inicio.