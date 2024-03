¡Una segunda oportunidad! Mujer se reencuentra con su exnovio de secundaria y terminan casándose

Además, el nuevo matrimonio no dudó en posar con sus anillos de boda, al parecer la pareja está feliz al inicio de su relación y esperan que este ‘segundo aire’ siga igual que desde la secundaria.

La publicación, que suma 2 millones de visualizaciones y 301.5 mil me gusta, reúne diversos comentarios como “entonces es real lo que dicen? ‘te quedaras con el amor de secundaria’”; “y no me importa cuántos años pasen, cuántos hijos tengas, yo estaré esperándote”; “mi abuelito después de su divorcio se casó con su ex de secundaria y no tardaron ni 2 meses se idealizaron toda una vida”; “cosas que no me pasarán porque no tengo ex de la secundaria”; “yo no he podido amar a alguien tanto como a mi ex de la prepa... ex si vez esto, encuéntrame!! (sic)”.

Y tú, ¿le darías otra oportunidad a tu ex de la secundaria?