Abandono escolar, motivo para regresar, según UNICEF

CDMX.- El abandono escolar, el aumento de las brechas educativas, así como de los trastornos de la salud mental y una mayor incidencia de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes son los principales motivos por los que es necesario regresar a clases presenciales, argumenta el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

En entrevista, Paola Gómez, oficial de Educación de UNICEF México, enfatizó que nuestro país se encuentra entre las 19 naciones en el mundo que mantiene el cierre de escuelas, y señaló a la par que en la región de América Latina el promedio del cierre de los centros educativos fue de 158 días, pero en nuestro país éste se ha extendido a 17 meses, lo que ha derivado en otras problemáticas que afectan a la población infantil.

“Lo que encontramos es que hay muchas afectaciones en los niños, primero en el tema pedagógico, hay aprendizajes que no obtuvieron en este tiempo; lo segundo más importante son todas las afectaciones de la salud mental que están teniendo niñas, niños y adolescentes, vinculados al tema del encierro, al no compartir con sus pares, y último, que no es menor, todo el aumento de denuncias de violencia, entonces mientras los niños pasen más tiempo fuera del lugar seguro que es la escuela, pues más de estas problemáticas se irán agudizando”, dijo la funcionaria.

Para UNICEF, el retorno a las aulas es importante, porque además de combatir el abandono escolar, contribuiría a reducir las brechas educativas provocadas por la falta de acceso a electricidad o conexión a internet, indicó.

“Regresar a clases presenciales es sumamente importante, lo que hemos visto desde UNICEF es que la estrategia de educación a distancia o Aprende en Casa II, lo que ha logrado es acrecentar las brechas en todos los sentidos, el porcentaje de niñas y niños que han podido continuar sus estudios por contar con una conexión a internet, con un dispositivo móvil o una computadora es mucho menor, aunque ha habido acceso a la televisión, no hay evidencia concluyente sobre cuántos de estos siguieron Aprende en Casa a cabalidad, entonces la educación presencial es crucial para retomar una cuestión de igualdad y equidad entre todas las niñas y los niños”, mencionó.

Paola Gómez puntualizó que hasta el momento no existen datos precisos sobre el rezago educativo generado por la pandemia de Covid-19, y adelantó que la Secretaría de Educación Pública (SEP) realizará un diagnóstico de aprendizajes a fin de conocer dicha información. “Sobre datos de rezago y aprendizaje, no hay datos, la SEP, en cuanto se regrese a clases, planea lanzar un diagnóstico de aprendizajes, pero lo que sí tenemos son datos parciales, que dicen que hay 5.2 millones de niños que no concluyeron el ciclo escolar por falta de recursos y temas vinculados a Covid-19, y de éstos 3.6 millones tuvieron que trabajar; sobre la matrícula empezamos a ver una pérdida casi de 20%, lo que es bastante grave para México, porque se podría perder una generación”, matizó.