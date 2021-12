Acuerda AMLO tras reunión con empresarios diálogo sobre reforma eléctrica y obras federales

“Hablamos también de que hay que priorizar el diálogo que hay dentro de la Cámara de Diputados y fuera. Sí está llamando al diálogo y el Presidente coincide que con el diálogo tenemos que prever la infraestructura necesaria y parte de su infraestructura es la energía eléctrica y si pensamos crecer de forma importante en los siguientes años tenemos que prepararnos”.

Añadió que sobre el acuerdo para dar celeridad a las obras que serán catalogadas como de seguridad nacional, el Presidente les dijo “que no se trata de no tener transparencia sino todo lo contrario, pero lo que se trata es de agilizar las obras de gobierno, por supuesto antes de que termine su mandato en los siguientes tres años, y lo que se habló es que se buscara y que no se perdiera, sobre todo, esa transparencia esa apertura en la información y todo lo que son este tipo de obras”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dijo que el Presidente “contestó todas las preguntas que se le hicieron y bueno vamos a ver cómo seguimos colaborando. Nos invitó a colaborar y vamos a estar en los próximos días viendo otra vez iniciativas y a ver cómo podemos seguir ayudando”.

Sobre la reforma eléctrica, si bien les dijo que está en manos de los legisladores “dio la posibilidad de que haya un diálogo en todo esto”.

Agregó que también se habló del acuerdo por el cual se dará atención preferencial a las obras que se considerarán de seguridad nacional e interés público.

“En los próximos días vamos a tener una reunión con él para ese tema en particular y ver cómo podemos, de alguna manera, aprovechar para que todos estos temas que evitan que fluyan las inversiones por tanto permiso”, explicó.