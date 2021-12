Acuerdan empresarios mexicanos analizar obras públicas de AMLO

CDMX.- Integrantes del Consejo Mexicano de Negocios tras reunirse con el presidente Andrés Manuel López Obrador, informaron que acordaron con el mandatario que en próximos días analizarán el tercer paquete de obra pública del Gobierno Federal.

Por su parte, el presidente les planteó que quiere que los industriales inviertan en México y reiteró que para 2022 ya se prepara un tercer paquete de obra pública.

Luego de reunirse en el museo Kaluz en una comida que duró aproximadamente dos horas, los empresarios que integran el Consejo Mexicano de Negocios dijeron que en los próximos días verán nuevas iniciativas del presidente.

Explicaron que a raíz de lo anterior se entablará diálogo con el Presidente y con el secretario de Gobernación, Adán Augusto.

Al salir, López Obrador afirmó que el vocero de la reunión sería Antonio Del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. “Apoyo todo lo que él exprese”, dijo.

Del Valle aseguró: “coincidimos con el Presidente de que hay que priorizar el diálogo. El Presidente cree que con el diálogo podemos llegar a acuerdos y a soluciones que sean benéficas para todos.

“Tenemos que prever la infraestructura necesaria y parte de su infraestructura es la energía eléctrica y si pensamos crecer de forma importante en los siguientes años tenemos que prepararnos”.

Añadió que sobre el acuerdo para dar celeridad a las obras que serán catalogadas como de seguridad nacional, el Presidente les dijo “que no se trata de no tener transparencia sino todo lo contrario, pero lo que se trata es de agilizar las obras de gobierno, por supuesto antes de que termine su mandato en los siguientes tres años, y lo que se habló es que se buscara y que no se perdiera, sobre todo, esa transparencia esa apertura en la información y todo lo que son este tipo de obras”.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dijo que “contestó todas las preguntas que se le hicieron y bueno vamos a ver cómo seguimos colaborando. Nos invitó a colaborar y vamos a estar en los próximos días viendo otra vez iniciativas y a ver cómo podemos seguir ayudando”.

Agregó que también se habló del acuerdo por el cual se dará atención preferencial a las obras que se considerarán de seguridad nacional e interés público.

A la salida de la reunión, el director general de Cinépolis, Alejandro Ramírez, explicó que fue una “buena reunión, amable, cordial y un buen intercambio de ideas y una buena conversación, un diálogo”.

Mientras tanto, el presidente de Grupo Televisa, Emilio Azcárraga, dijo: “agradecemos la deferencia del presidente de atender al Consejo Mexicano, fue una buena reunión como siempre”.