Acusa el Presidente campaña contra la Sedena financiada por EU

“Ya se puso orden, México no es una colonia ni protectorado de ningún gobierno extranjero, van a tener que aprender a respetarnos, entonces por eso las investigaciones”, refirió el ejecutivo federal.

El mandatario federal aseveró que se trata de un ataque a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) porque no se pone a la orden de las agencias de EU.

“Yo sostengo, no tengo elementos, pero siempre he tenido un instinto certero de que esas investigaciones son de Claudio X. González, del grupo de gente que recibe dinero de Estados Unidos”, aseveró en la mañanera de hoy.

La organización Mexicanos Unidos Contra la Corrupción, de Claudio X. González, ha hecho dos investigaciones al general Luis Crescencio Sandoval en donde ha expuesto presuntos actos de corrupción del titular de la Sedena.

En la última de ellas reveló que Sandoval adquirió con un contratista del gobierno un lujoso departamento en el exclusivo fraccionamiento Bosque Real, en Huixquilucan, Estado de México, en 9 millones de pesos, pese a que una propiedad como esa está valuada en 30 millones.

Al respecto, López Obrador aseguró que él confía en el general secretario porque “entre otras virtudes, es una gente honesta, incorruptible”.

“Eso no lo van a aceptar nuestros adversarios, porque tienen que hacer labor de zapa, esto es socavar la credibilidad del gobierno para poder lanzarse. Porque nuestro escudo protector es la autoridad moral que tenemos, yo no hubiese aguantado; es más, no hubiese llegado a la Presidencia si fuese deshonesto”, sostuvo.