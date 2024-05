Acusa Sheinbaum a oposición de compra de votos en CDMX

Claudia Sheinbaum acusó a la oposición del PAN, PRI y PRD de comenzar a comprar votos en la Alcaldía Álvaro Obregón, por lo que redobló el encargo a sus seguidores de convencer, no a 10 personas, como siempre ha pedido, sino a 20.

En la explanada de la Alcaldía gobernada por la panista Lía Limón, donde un día antes los trabajadores intentaron levantar el pavimento para una remodelación, la candidata presidencial de Morena-PT-PVEM aseguró que intentaron boicotear su mitin.

“Hicieron de todo para que no hubiera asamblea y miren cómo nos juntamos. Aquí en Álvaro Obregón, es claro cómo puede regresar el pasado, cómo puede regresar la corrupción, cómo puede regresar la amenaza, la intolerancia y la compra del voto”, dijo, con el ex Canciller Marcelo Ebrard a su lado, quien en la contienda interna de Morena la acusó de utilizar los programas sociales pasa coaccionar el voto en su favor.

“Pensábamos cuando llegó el Presidente Andrés Manuel López Obrador que eso ya iba a ser cosa del pasado. Y aquí en Álvaro Obregón lo están haciendo. ¿Quién lo hace? Pues el PRI y el PAN, los mismos de siempre, el PRIAN”, agregó la ex Jefa de Gobierno.

En la plaza repleta, sobre todo con colores blancos y guindas de Morena y gritos en favor del aspirante a Alcalde, Javier López Casarín, Sheinbaum redobló el encargo de convencer y llevar a más electores a las urnas el 2 de junio.

“Si cada uno de los que hoy estamos aquí, junta otros 10 que no hayan venido, 20, otros 20. Hoy, después de este, de esta asamblea, llegan a su casa en la noche y hacen una lista de 20 personas. Y esas 20 personas, primos, amigos, vecinos, que vivan en la Álvaro Obregón. Nos juntamos y el día de la elección nos encargamos de que vayan a votar junto con nosotros. ¿Les parece una buena idea?”, dijo.

López Casarín, quien el miércoles denunció el inicio de los trabajos en el sitio del mitin, también acusó el amago de boicot por parte de Lia Limón, quien busca reelegirse.

“Aprovecho para informarle, próxima presidenta y próxima jefa de gobierno, compañeras, compañeros, que esta plaza la defendimos y le agradezco el llamado a cada uno de los líderes, a cada uno de los ciudadanos que no titubearon y cuando nos empezaron a levantar este piso, esta plancha para que no recibiéramos a nuestra próxima Presidenta, a nuestra próxima Jefa de Gobierno, aquí estamos y la plaza es nuestra, y la Alcaldía es nuestra, y gracias a todos con los que estuvimos de guardia, yo me tuve que ir a las cuatro y media, pero aquí se quedaron, pendientes, ¿para qué? para celebrar la fiesta, esta fiesta que hemos arrancado y que hemos iniciado en las calles”, dijo el aspirante.

Clara Brugada, candidata morenista a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, también denunció la supuesta compra de votos, y conminó a la población a resistirse.

“Nos dicen que de manera desesperada los panistas, priistas y perredistas están comprando la voluntad de la población. Y yo quiero decirles que revisemos lo que se ha ganado. No pongamos en riesgo la transformación por unos cuantos pesos”, expresó en el último mitin de Sheinbaum antes del tercer debate presidencial del domingo.