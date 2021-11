Advierte Monreal que luchará por tener la candidatura

CDMX.- Aunque reconoció que tras los resultados electorales en la Ciudad de México, las reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador se han vuelto “distantes”, el senador Ricardo Monreal, aseguró que no busca confrontarse con el presidente de la República, pues planea lograr la candidatura presidencial de Morena por convencimiento.

”Creo que puedo ganar a la buena. No me voy a confrontar con el presidente nunca, pero dentro de Morena sí voy a luchar”, expresó.

Desde Tabasco, aprovechó para señalar que no está de acuerdo con que se usen a las encuestas como método de selección para la candidatura presidencial, pues desde su punto de vista no son confiables y se trata de algo “desgastado”.

Monreal subrayó que no hay piso parejo desde el momento en que el propio Jefe del Ejecutivo federal comienza a dar nombres y “destapa” a sus posibles sucesores.

El senador subrayó que tampoco pretende enfrentarse tampoco con Claudia Sheinbaum o el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. De este último coincidió con Mario Delgado en que su cercanía con el presidente López Obrador los coloca entre los “presidenciables”.

”Aunque es muy fuerte una expresión del presidente alabando o descalificando a una personalidad, no me siento ofendido porque no me haya mencionado. Mi vida ha sido de adversidades. No me va a vetar, es un demócrata, y voy a ganar a la buena. El excluirme a mí me benefició, porque los reflectores se fueron en mi favor, y me colocó en el plano de la contienda. Lo voy a convencer, hay tiempo, con él nunca voy a pelear”, agregó.