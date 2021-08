Agricultores de Veracruz exigen apoyo ante pérdidas tras paso de Grace

Xalapa, Ver., Productores de plátano, maíz, limón y naranja, cuyos cultivos, en muchos casos a punto de ser cosechados, fueron afectados por el huracán Grace, protestaron ayer frente a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural, Pesca y Alimentación, en esta ciudad, con el fin de exigir apoyos para enfrentar los daños y que los atienda el titular de esa dependencia, Evaristo Ovando Martínez.

Los inconformes señalaron que el meteoro que impactó la entidad el sábado pasado dejó poco más de 900 hectáreas de plantíos devastados en los municipios de San Rafael, Nautla, Martínez de la Torre y Papantla.

“Son parcelas completas destruidas, miles de toneladas que ya no se van a producir; hay fruta en el suelo”, lamentó Miguel Bastian, uno de los quejosos.

Explicó que esta situación no sólo causa problemas a los campesinos, sino a toda la cadena productiva, “como aquel que recibe un sueldo como cortador de plátano o limón, a quien empaca, incluso a las tiendas de fertilizantes, porque al no haber producción no hay dinero para comprar insumos”.

Añadió que se estima que sólo en San Rafael hay un promedio de 600 productores de plátano que enfrentan estas circunstancias.

“Si el kilo andaba en tres o cuatro pesos, es un dineral que se perdió, porque con ese precio sacaba cada uno 20 mil o 30 mil pesos y de ahí pagaban salarios; es penosa la situación”, dijo.

Asimismo, los casi mil pescadores de la región de Nautla se encuentran en una “complicada situación económica” porque la estela de lluvias que dejó Grace no les permite trabajar, manifestó Daniel Vergel Sollozo, representante de la Sociedad Cooperativa de Pescadores del Nauthlán.

“Los que salen a altamar en Casitas van con el temor de no saber cómo los va a tratar el tiempo; por eso muchos prefieren quedarse en casa”, detalló.

Indicó además que el río Filobobos subió de nivel, por lo que tendrán que esperar a que regrese a su cauce normal para volver a pescar.