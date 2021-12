Algo ‘tranqui’: AMLO informa que vivirá de su pensión y “de Beatriz” tras dejar la Presidencia

El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló esta mañana que de qué vivirá cuando termine su mandato; la venta de libros y su pensión serán la base de sus ingresos.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, AMLO dio a conocer su plan de retiro a los medios de comunicación, asegurando que busca una vida tranquila y sin lujos.

“Sí me voy a dedicar a investigar y a hacer un libro, ya lo he dicho, sobre le pensamiento conservador, que es un tema importantísimo que me interesa mucho y creo que es un aporte para las nuevas generaciones”, explicó AMLO.

“¿Y de qué voy a vivir? bueno, ya tengo mi derecho a mi pensión en el ISSSTE. Ya de una vez lo digo, hay un tope en las pensiones del ISSSTE, pero con eso y Beatriz (Gutiérrez Müller) tiene su trabajo, es investigadora. Los ahorros y con eso vamos a vivir”, añadió.