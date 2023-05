Algunos diplomáticos no coinciden con nuestro proyecto de nación: AMLO

López Obrador señaló que es una realidad que no todos los que forman parte del servicio exterior coinciden con la ideología de la actual administración.

CDMX.- En su conferencia matutina el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no todos los integrantes del Servicio Exterior Mexicano comparten su proyecto de nación.

En su conferencia el mandatario federal criticó que el modelo neoliberal duró más de 36 años. “Fue mucho tiempo de imposición de una política económica, no vamos a cambiarlo de la noche a la mañana son procesos”, mencionó.

“Somos respetuosos de las libertades, la diversidad, la pluralidad, y la democracia, y en general todos los que trabajan en el servicio exterior aun no simpatizando con nuestro proyecto hay actuado de manera responsable, no ha habido actos de traición, no al gobierno, a México”, señaló.