CDMX.- El canciller Marcelo Ebrard expuso que México está trabajando en los argumentos que presentará para ir a una consulta en materia energética por el T-MEC, a petición de Estados Unidos y Canadá.

Mediante un video, el funcionario explicó que el proceso de consultas normalmente está organizado para tener un diálogo con la contraparte del tema, antes de ir a un panel.

En el caso del panel, abundó, se trata de “un juego suma cero, quiere decir que tienes una tercería especializada y puedes ganar todo o perder todo, entonces, por eso los diálogos previos, o consulta, son importantes”.

“Ya estamos trabajando junto con la Secretaría de Economía que tiene pues las potestades legales para, es la contraparte del USTR que es quien nos pide las consultas por parte de Estados Unidos, y así también con el Ministerio de Comercio de Canadá. Estamos trabajando en equipo para identificar claramente cuáles son los argumentos, contestarlos e iniciar este diálogo del que estoy hablando”, aseguró Ebrard Casaubon.

El canciller apuntó que los paneles son un método convencional para resolver diferencias de tipo comercial, que han sido usados principalmente por la Organización Mundial del Comercio. Además, recordó que México ha participado en varios paneles.

“No pretendo minimizar la importancia del panel, pero sí es comentarles, compartirles, que vamos a presentar nuestros argumentos, nuestras defensas, ya se los iré comentando paulatinamente”, dijo.

‘NO SE VIOLÓ CAPÍTULO 8’

Tras los reclamos de que México está violentando el capítulo 8 del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró que este capítulo no está en revisión y solo se tendría que analizar.

“El capítulo 8 del T-MEC no está en revisión, como el Presidente lo leyó es tal cual es y ahí hay más capítulos, hay temas que pueden ser transversales o no. La autonomía de México de qué hacer con su Constitución en términos de la autonomía no está en tela de juicio”, dijo la funcionaria pública en entrevista radiofónica.

En este sentido, señaló que lo que tienen que revisar es la transversalidad y lo que están interpretando los Estados Unidos, qué es la parte que quieren que se revise en el tema de la consulta por el sector energético.