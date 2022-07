‘Alito’ no será destituido de la Comisión de Gobernación: Rubén Moreira

El coordinador de la bancada priista en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, descartó que su correligionario Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas sea destituido de la Comisión de Gobernación del recinto legislativo de San Lázaro.

“Los 69 diputados estamos con él, y las determinaciones que se tomen por él, nosotros las sostenemos”, dijo el político coahuilense.

Expresó también que “somos un bloque unido junto a la dirigencia de nuestro partido, no solamente y lo digo aquí en la Cámara, sino a las determinaciones que tome el partido político al que pertenecemos”.

Moreira dejó en claro que la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que él preside, no tiene la facultad para destituir a Moreno Cárdenas.

Explicó que son los grupos parlamentarios los que deciden quién preside tal o cual comisión, o si lo ratifican o lo remueven, pero no la Jucopo.

“La Junta de Coordinación Política no tiene esas facultades, los partidos escogen quienes las encabezan. En el caso nuestro nosotros decidimos que fuera él por su gran experiencia. No es la primera vez que él es presidente de esa comisión y además, tiene una gran experiencia legislativa a nivel del Senado. Entonces, elegimos al mejor para esa comisión. No se puede sustituir porque eso es una determinación de cada uno de los grupos parlamentarios”.

Sostuvo que Alejandro Moreno ha convocado a varias reuniones, ha sido respetuoso del cargo que tiene y el trabajo lo ha cumplido hasta donde le es posible, por lo que la responsabilidad de que no avancen los trabajos de la Comisión de Gobernación no es culpa de quien la encabeza, sino de quienes no asisten a sesionar.

“Él ha cumplido y seguirá cumpliendo. Yo hago un llamado a todos para que abonemos al diálogo y que podamos sacar lo que las mexicanas y los mexicanos nos exigen, trabajo. Eso no es responsabilidad de él”, dijo.

DAN DE BAJA A MORENISTA POR REUNIRSE CON ‘ALITO’

Por otra parte, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó sobre la baja que causó su correligionario Vicente Alberto Onofre Vázquez como integrante de la Comisión de Gobernación y Población, que encabeza Alejandro Moreno.

Este viernes, Onofre Vázquez fue el único morenista que participó vía remota en la reunión de la Junta Directiva de la Comisión de Gobernación y Población, a pesar de que el pasado jueves los legisladores del partido guinda anunciaron que no asistirían a la reunión de trabajo convocada para este viernes por “Alito”.