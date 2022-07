Alzan la voz médicos de todo el país contra la violencia

CDMX.-Con la consigna: “Quiero ver a mis compañeros egresados, no enterrados”, médicos y estudiantes de Medicina de todo el país marcharon pacíficamente para exigir condiciones que les garanticen un servicio social seguro, un trabajo digno y libre de violencia.

Desde el Monumento a la Revolución hasta el Zócalo capitalino, demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador cancelar plazas en zonas peligrosas, crear protocolos de atención, atender denuncias y establecer comités de seguridad y apoyo a médicos en situación vulnerable.

Con un pase de lista y gritos de: “¡Estudié para salvar vidas, no para que me quiten la mía!” y “¡Nuestras familias esperan médicos, no cadáveres!”, recordaron a sus compañeros que fueron asesinados mientras realizaban su servicio social.

Integrantes de la Asamblea Mexicana de Médicos Pasantes informaron a este diario que en 2021 se acumularon 78 denuncias por agresiones físicas y 633 por asesinato.

“Más las agresiones que no se denuncian por miedo”, señaló Katia Prieto, coordinadora de la asamblea, quien recién egresó de la carrera de Medicina.