Amaga AMLO con recurrir a panel por maíz transgénico

CDMX.- Los gobiernos de México y Estados Unidos abrieron un nuevo frente en la relación comercial por la importación al maíz amarillo transgénico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no cederá en el tema y México no importará ese producto genéticamente modificado por posibles riesgos a la salud para los humanos, y de ser necesario, se llegará a paneles de controversia dentro del T-MEC.

En conferencia, afirmó que propuso al secretario de Agricultura de Estados Unidos, Tom Vilsack, que sean las agencias sanitarias de ambos países las que determinen la seguridad del maíz transgénico amarillo para el consumo humano.

Advirtió que si no hay acuerdos, no hay que alarmarse, que se acuda a un tribunal y decida, “pero nosotros no podemos ceder en esa solicitud”.

De acuerdo con agencias, tras la reunión con López Obrador, Tom Vilsack planteó las “profundas preocupaciones” del gobierno y productores estadounidenses en torno a la norma que entrará en vigencia en enero de 2024, para la eliminación gradual del maíz transgénico y el uso del glifosato.

Vilsack dijo que el gobierno de Estados Unidos podría considerar acudir al T-MEC si es que no logra una resolución favorable.