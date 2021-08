AMLO a Anaya: ‘no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente’ (video)

“El que nada debe nada teme. Él debe de presentar pruebas y hablar con la verdad. Si tiene su conciencia tranquila, incluso, no afecta ir a la cárcel cuando uno es inocente , porque cuando se es luchador social, cuando se lucha por una causa, se puede ir a la cárcel y, al contrario de sentirse mal, se fortalece un dirigente”, dijo el mandatario durante su conferencia matutina.

“Se le juntaron estas denuncias (...) Entonces se le hizo fácil decir: ‘Me está persiguiendo Andrés Manuel’. Ahora sí que como diría su compañero: ‘Y yo por qué?’”, señaló el presidente.

López Obrador declaró que él no quiere impedir la candidatura del panista. Además, recordó que él no tiene nada que ver en la Fiscalía.

“Podría presentarse incluso amparado. Yo no me amparo y no aconsejo que un dirigente se ampare, pero que vaya. Pero en fin, que lo defienda su partido, el nuevo partido, pues”, concluyó.