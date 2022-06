AMLO afirma que médicos extranjeros cubrirán plazas que no se ocupen

El presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó este miércoles que su administración buscará a médicos extranjeros para llenar las plazas que no se ocuparon durante la Jornada Nacional de Reclutamiento para Médicos Especialistas.

Cuestionado sobre este tema en la conferencia de prensa matutina, el mandatario mexicano dijo que el reclutamiento de personal de salud con alguna especialidad será permanente, ya que tiene como objetivo que todos los hospitales del país tengan médicos especialistas.

“Vamos a traer médicos de Cuba. Agradecemos mucho al gobierno cubano porque vamos a empezar con 500 médicos. Pero vamos a necesitar más”, afirmó AMLO en Palacio Nacional.

“Vamos a buscar también en otros países porque necesitamos tener especialistas en todos los hospitales. Mi compromiso es que tengamos un sistema de salud de primera, como lo merece la gente”, añadió.

Más para leer: La SEP busca maestros, abre vacantes con sueldos de hasta 33 mil pesos

El titular del Ejecutivo puntualizó que buscarán a estos médicos en países europeos que tienen profesionales dispuestos a ayudar de manera solidaria.

No obstante, López Obrador señaló que se le dará prioridad a los médicos mexicanos que deseen trabajar en las zonas más pobres del país.

En este contexto, el presidente aseguró que busca que todos los hospitales de México tengan médicos especialistas todos los días, incluido los fines de semana.

Te podría interesar: Ofrece IMSS estímulos de hasta el 50% del sueldo a médicos especialistas en zonas de “difícil cobertura”

La semana pasada, Zoé Robledo, director nacional del IMSS, informó que de las 14 mil 323 vacantes ofertadas durante la Jornada Nacional de Reclutamiento hubo 11 mil 128 que no tuvieron a ningún especialista acreditado; es decir, que no hubo nadie interesado por la vacante o que hubo alguien interesado, pero que no acudió a la cita del 4 de junio.

De acuerdo a estos datos, solo el 22 por ciento del total de vacantes ofertadas que tuvieron por lo menos un médico o médica que se postuló y que acudió a la cita y que fue acreditado o acreditada.

Con información de medios