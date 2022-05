AMLO añade a Rosa Icela Rodríguez entre sus ‘favoritos’ para 2024

El presidente Andrés Manuel López Obrador agregó este jueves a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, a su lista de favoritos para competir por la presidencia en 2024.

Luego de reiterar su aprecio por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, agradeció a la titular de Seguridad por su desempeño y la propuso como posible candidata.

“Rosa Icela me ayuda muchísimo. Hasta me reclamaron ahora que dije que todos los que estaban podían ser candidatos, no la mencioné a ella, pues también, aprovecho, porque también está haciendo una muy buena labor”, comentó el mandatario.

Te podría interesar: Gobierno de AMLO subejerció más de 5 mil 843 mdp en 1T del 2022

López Obrador celebró previamente la disminución en homicidios dolosos registrados en la Ciudad de México, entidad que ahora ocupa el lugar 24 a nivel nacional en estos crímenes.

“No solo es mérito de quien les habla, Alejandro Encinas fue mi sustituto, luego estuvo Marcelo que también hizo un buen trabajo, luego se desquició”, dijo el mandatario señalando los años 2019 a 2021.

También mencionó a la jefa de gobierno y las autoridades de seguridad, quienes se reúnen incluso en sábado y domingo y agradeció al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a la fiscal General de Justicia, Ernestina Godoy y a la secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez por su colaboración.

“Está haciendo una muy buena labor”, subrayó Obrador refiriéndose a Rodríguez.

Te podría interesar: Reforma educativa de AMLO dispara jubilaciones de maestros, más de 41 mil la solicitan

Los favoritos de AMLO

El presidente descartó este martes contar con ‘tapados’ para las próximas elecciones presidenciales en 2024 y mencionó a algunos integrantes de su gabinete más jóvenes con potencial para suplirlo, entre ellos, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López.

“Yo quiero mucho a Claudia, a Adán, imagínense, es mi paisano, Marcelo está haciendo un trabajo de primera”, comentó.

Sin embargo, aclaró que serán las y los ciudadanos los que decidirán sobre las candidaturas mediante encuestas.

De acuerdo con una encuesta nacional de EL FINANCIERO realizada en mayo, Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard se encuentran en empate estadístico en las preferencias de los seguidores de Morena, les sigue el senador Ricardo Monreal, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier y Rosa Icela Rodríguez al último.

Con información de medios