AMLO arremete contra Felipe Calderón... ‘Es un ambicioso y vulgar, en su gobierno espurio imperó el narcoestado’ (video)

Esta mañana, durante su conferencia mañanera transmitida desde el llamado ‘bunker’ construido por Genaro García Luna, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que hay elementos para sostener que durante el gobierno de Felipe Calderón imperó un narcoestado, porque fue un gobierno “espurio” que de principio a fin fue violatorio de la Constitución.

El mandatario federal acusó que a Calderón Hinojosa lo impusieron los oligarcas de México, pues reiteró que no ganó la elección de 2006 y que hubo un fraude en el que participaron funcionarios públicos y el entonces presidente Vicente Fox.

López Obrador aseveró que el ex presidente Calderón “no tiene autoridad moral, no tiene principios, no tiene ideales, es un ambicioso vulgar”.