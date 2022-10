AMLO arremete contra Zedillo y Calderón... ‘Es lamentable su papel de peleles y de títeres’ (video)

“Hasta me da risa, la verdad. Como decía Carlos Puebla “¿Cómo no me voy a reír de la OEA, si es una cosa tan fea? Tan fea que da risa”. Me da risa la verdad, y les pido que no nos enojemos, sobre lo que dice Zedillo o Calderón en España”, comentó el presidente López Obrador.

“Pero les voy a dar un dato adicional. Nada más para que vean la capacidad técnica, su conocimiento de economía y de administración pública. Cuando anuncian que iban a llevar a cabo el rescate de los banqueros y de los grandes empresarios, fue con la misma mentalidad de que si le va bien a los de arriba, les va bien a los de abajo, que si llueve fuerte arriba, gotea abajo. Que si la crisis que generaron Salinas y Zedillo, se enfrentaba ayudando a los de arriba, iba a jalar a los de abajo”.

López Obrador comentó que, aunque Zedillo prometió que el Fobaproa costaría 125 mil millones de pesos, en realidad se elevó a un billón de pesos. “Se equivocó por muy poco”, ironizó el mandatario, quien añadió: “Se ha pagado otro billón de intereses, y se debe el billón original”.

“Zedillo vendió los ferrocarriles nacionales y, cuando terminó la presidencia, se fue a trabajar de empleado de una de las empresas que recibieron los ferrocarriles nacionales”, añadió.

Sobre el expresidente panista, López Obrador comentó: “Calderón hablando de democracia, si se robaron la presidencia y él lo sabe. Y hablando de seguridad, cuando declara la guerra y convierte en su brazo derecho a García Luna, que está en la cárcel”.

Finalmente, López Obrador comentó: “Es un timbre de orgullo que esta gente corrupta cuestione lo que estamos haciendo. Tienen derecho a hacerlo, porque aún somos libres. Es de caricatura”.