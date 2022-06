AMLO asegura que el país avanza pese a pandemia y crisis económica

Acapulco, Gro. Durante el último acto en su gira por Guerrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el país avanza “yo diría que bien porque hemos enfrentado dos crisis”, destacando que se enfrentó la pandemia y recuperó la economía antes de lo que preveían los expertos. Subrayó que el combate a la corrupción ha sido fundamental, para evitar la evasión fiscal porque nos “tenían bien choreados” haciéndonos creer que la corrupción era la mordida al policía.

Al enfatizar en el combate de su gobierno a la corrupción afirmó que “los de la delincuencia organizada nos van a decir y ustedes que me vienen a mi a pedir que les trate bien si ustedes se dedican a robar. Sí, es muy importante el ejemplo, que todos nos portemos bien y se limpie de corrupción el gobierno (...). Ya lo dije, si el presidente no es ladrón, nadie tiene derecho a robar en el país. Y que no se olvide que el presupuesto, no es dinero del gobierno, es dinero del pueblo”.

En este contexto, dijo que el libramiento vial que inauguró entre Acapulco y Coyuca fue una obra que tardó ocho años, “¿por qué tanto tiempo? Era muy difícil terminarla, aquí asesinaron a cinco trabajadores porque pedían moche los que dominaban esta obra, había extorsiones”. Anunció que se les va a pagar a los ejidatarios 30 millones de pesos, ya hubo un adelanto de 3 millones de pesos, “nada más que no aceptamos chantajes”, dijo en relación que aconsejados por abogados, que se van a “llevar su tajada”, les sugieren pedir 50 o 100 millones de pesos.

Más para leer: “Con los niños no”, defiende 4T a hijo menor de AMLO ante críticas por su físico

Anticipo que no importa si cierran la carretera pero no cederá a chantajes “nada de que voy a a a tapar la carretera. No, tapen la carretera, quédense ahí todo el tiempo pero no voy a ser cómplice de corrupción. Solo así nos va a alcanzar el presupuesto”.

En su intervención, sostuvo que su gobierno ha sido uno de los más atacados, refiriendo que “todos los días nos atacan, los periodistas, todos, compra de bots. Que tengo relación con el Chapo . Imagínense porque fui a supervisar un camino que estamos construyendo de Badiraaguato a Chihuahua, Que nos importa mucho. Por ahí vive la mama del Chapo y llego la señora y terminamos así y pasando las rejas estaba ella, Me mandó a decir que quería hablar conmigo, termino el acto, salimos, en ve z de que ella se bajara ya grande me bajo yoy a recibir su escrito y a saludarlo. ¡Y que se me quita con eso?. ¿Cuales son las pruebas?, Saludo a la mama del Chapo.

Largo discurso en el cual, López Obrador dijo que su gobierno ha tenido que sortear dos crisis: la pandemia y la inflacionaria asociada a la guerra en Ucrania. En el primer caso, dijo, motivó el retraso en la reestructuración del sector salud que “estaba en el suelo y todavía sigue teniendo deficiencias, porque con la pandemia no se pudo como teníamos pensado levantar el sistema de salud pública.

Tuvimos que actuar de emergencia para adecuar hospitales, que no faltaran las camas, los médicos, conseguir vacunas. Ahora podemos decir que se aplicaron más de 200 millones de dosis contra el Covid”.

En este contexto, dijo, hubo sectores conservadores que presionaron porque se endeudara al país, “acostumbrados al modelo de rescate económico que siempre favorecía a los de arriba. “Querían que repitiera la historia negra del Fobaproa, de cómo en una crisis económica se rescata a los de arriba y se convierten deudas privadas en deuda pública. Una deuda de un billón de pesos, hemos pagado de intereses otro billón y se debe lo mismo. Algo así querían. Dije no, no vamos a endeudar al país. Cambiar la estrategia vamos a ayudar abajo. Nada de que si llueve fuerte arriba gotea abajo. Vayanse al carajo con ese cuento”.

Más adelante reivindicó de nueva cuenta su política energética, particularmente en la coyuntura de la guerra y su impacto inflacionario. Mencionó que se invirtieron 34 mil millones de pesos en la rehabilitación de seis refinerías que se encontraban produciendo únicamente el 30 por ciento de su capacidad pero que en la actualidad ya generan el doble

Asimismo, recordó la compra de la refinería Deer Park, en Texas a un costo de 600 millones de dólares y que en este periodo, ha generado ya 450 millones de dólares de utilidades, es decir, que se va a pagar en este año. Con esta estrategia confió en que el año próximo toda la gasolina que consume el país se produzca en México.

Con información de medios