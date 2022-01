AMLO asegura que López Gatell sólo tiene gripa, ya que su prueba de COVID-19 salió negativa

Andrés Manuel López Obrador ha afirmado que Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, tiene gripa porque su prueba de COVID-19 salió negativa.

Añadió que aunque la nueva variante Ómicron del COVID-19 está afectando mucho, el subsecretario sólo tiene un “catarro”.

López-Gatell Ramírez no asistió este martes a la presentación del informe “El pulso de la Salud”.

“Está afectando mucho la nueva variante pero afortunadamente no es grave, no hay hospitalizaciones y lo más importante de todo, es que no hay fallecimientos, hay que cuidarse, es la temporada, hay mucho frío, es una temporada de enfermedades respiratorias y hay que cuidarse”, manifestó.