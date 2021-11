AMLO asegura que los hombres de negocios “no son más que traficantes de influencias”

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este viernes que los hombres de negocios “no son más que traficantes de influencias”.

“El periodo neoliberal se caracterizó en el mundo y en México por beneficiar a los llamados hombres de negocios que no son más que traficantes de influencias, ni siquiera se les puede llamar empresarios. Porque el empresario es una gente responsable”, aseguró el mandatario durante su conferencia matutina.

El mandatario justificó la reforma eléctrica que propuso ante el Congreso de la Unión, la cual busca darle preponderancia en el mercado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Al referirse a miembros del sector empresarial del país, aseguró que su “afán de lucro” casi provoca la quiebra de la paraestatal.

Relacionado: AMLO asegura que puede hablar de la revocación de mandato mientras no pida votar por él

“Con sus decisiones, pensando de manera individualista, egoísta, sólo con el afán de lucro, estuvieron a punto de quebrar a la CFE y crear una crisis gravísima de incrementos de tarifas, de luz, para la gente. Y todavía quieren mantener el caos, el desorden”, aseguró.

El mandatario cuestionó de nueva cuenta la condonación de impuestos a las empresas.

“¿Qué no es corrupción que una empresa, un banco no pague impuestos? ¿Qué no le está robando al pueblo? Imagínense si a una empresa la condonan 20 mil millones de pesos pue esa cantidad ya no ingresa a la hacienda pública”, dijo el mandatario.

Recordó el caso de Odebrecht, empresa que, afirmó, convertía a los funcionarios en empleados de la compañía brasileña.

El pasado 19 de octubre, el presidente López Obrador aseguró que la intención de los empresarios no debe ser la acumulación de riquezas ni evitar el pago de impuestos a través de organizaciones civiles o la filantropía.

“Tiene que haber una dimensión social cívica, no es la de acumular y acumular dinero, puede convertirse hasta en pecado social habiendo tanta pobreza. Si además de que son empresas exitosas quieren mantener un asilo de ancianos o una asociación civil dedicada a la educación, cultura, pero que sea de los impuestos, pues no les corresponde”, declaró el presidente.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, el mandatario reiteró que la función de las empresas privadas no es realizar obras sociales bajo pretexto de invertir en beneficio de la gente y así lograr la evasión fiscal.

“La función de las empresas, y lo hace muy bien la mayoría, es invertir, producir, crear empleos y pagar sus contribuciones. ¿Cuál es la función del gobierno? Atender al pueblo con esas contribuciones. ¿Cómo una empresa no va a pagar sus impuestos porque va a destinar esos impuestos a programas sociales si esa no es su función?”, cuestionó.